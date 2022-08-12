南韓法務部周五宣布，總統尹錫悅已經特赦三星電子副會長李在鎔，盼此舉有助於克服國家經濟危機。

該特赦令其實是象徵意義大於實質意義。在李在鎔因領導三星電子期間向政府高層賄賂而入監服刑18個月後，早已獲得假釋。

分析師表示，總統特赦意味著李在鎔能更自由地進行商業活動，也可能是預告三星將採取一些重大舉措。

樂天集團董事長辛東彬也曾獲得特赦。

韓聯社報導，在周五獲得南韓總統尹錫悅特赦後，三星電子副會長李在鎔誓言將為國家經濟全力以赴。