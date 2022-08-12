歐買尬(3687)公布半年報，上半年營收8.33億元，創同期新高，年增12.1％，營業毛利3.73億元，毛利率44.76％，優於去年同期41.51％，營業利益1.95億元，年增20.1％，歸屬於母公司業主淨利0.56億元，年增63.9％，每股盈餘1.88元。

歐買尬轉型電商類股後，推出針對遊戲產業、數位娛樂產業等專屬全方位金流服務，包含遊戲點數卡、點數錢包、LINE上直儲等服務、讓公司針對會員及非會員發送的大量簡訊及電子郵件的「簡訊電郵王」以及近日全新服務「歐買尬直播導購王」。看準直播帶貨導購的新電商市場將漸漸取代以往傳統的網頁電商模式，讓消費者體驗更真實、互動與即時性的銷售模式，「歐買尬直播導購王」針對直播電商賣家需求開發，以操作簡單、即時、智能的系統與精準數據分析，打造領先市場22大功能的直播銷售管理系統，擴展電商市場服務商機。

疫情影響全球電商逆勢成長，依全球零售調研機構Retail Dive預估，2023年直播電商市場將達到250億美元，成長動力強勁。而產品「歐買尬直播導購王」匯集歐買尬集團成員第三方支付綠界科技旗下電商品牌客戶需求，「歐買尬直播導購王」操作簡易、商家只要1分鐘即可完成平台串接。歐買尬指出，「歐買尬直播導購王」更提供客製化且多元的營運銷售管理系統、金、物流介接服務，商家可依需求彈性運用，綠界、歐買尬金流客戶內建免串接，一指即可開播，系統針對商家訂單、銷售品項、進銷存等數據進行精準分析，了解客戶偏好、品牌定位、最佳銷售外，平台豐富的「直播活動系統」，利於商家規劃趣味行銷活動，如限時搶購、限量倒數、預購優惠、集氣應援、抽獎等促銷活動。