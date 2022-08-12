台大認定前新竹市長林智堅碩士論文抄襲，中華大學碩士論文認定結果下周也將出爐。德明科大財金系助理教授劉任昌今在國民黨智庫直播節目中表示，林中華大學論文明顯違反科技部委託研究案合約，論文不僅抄襲，還恐違反營業祕密。

劉任昌表示，科學園區管理局委託中華大學研究案中的民意調查，成果是科管局的資產，屬商業機密，不可以擅自公告，林智堅行為已「侵害營業秘密」，民調用途攸關爭議結果。

劉任昌認為，台灣的學術界就是上梁不正、下梁歪，蔡英文總統博士論文帶頭造假；林智堅中華大學碩士論文謝辭空白，似乎在昭告天下：老子最大！若有問題，會有人出來擋、出來扛、出來鬥、出來告。

劉任昌也提到，國安局長陳明通指稱「林智堅當時初步所寫的東西給余正煌」，試圖為林智堅台大碩士論文爭議解套，但口說無憑。

國民黨智庫召集人陳學聖表示，林智堅放棄台大戰場，可能企圖將戰場拉到教育部、法院，藉由審理曠日廢時拉長戰線，等結果出爐，林可能早已選完、當選桃園市長。