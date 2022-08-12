大陸澎湃新聞12日報導，6月下旬以來，大陸南方地區多高溫天氣，平均高溫（日最高氣溫≥35℃）日數為19天，為1981年以來同期最多。值得注意的是，持續高溫天氣不利南方農作物、經濟林果等生長發育。江南茶區大部遭遇熱害，恐將影響來年春茶生產。

據大陸中央氣象台消息，四川盆地東部至長江中下游地區，高溫日數普遍有20~40天，較常年同期偏多5～15天，其中江蘇南部、安徽中部、浙江大部、四川盆地東南部等地部分地區偏多16～28天；期間，上述大部地區降水量較常年同期偏少，尤其是7月以來，浙江中部、江西東北部、四川盆地東南部等地降水量不足50毫米，較常年同期偏少5成以上。

高溫對早稻充分灌漿和籽粒重提高不利，局地出現「高溫逼熟」，對晚稻返青分蘖以及處於孕穗開花和灌漿期的一季稻產生一定不利影響，其中四川一季稻高溫熱害發生日數為近十年同期第三多；晴熱少雨導致江南茶區大部出現輕至中度高溫熱害，局地茶樹發生日灼，部分地區柑橘、芒果、香蕉、百香果等出現裂果、落果、日灼傷害等現象。此外，持續溫高雨少導致四川盆地東南部、安徽中南部等地出現農業乾旱，不利一季稻、玉米等秋糧作物產量形成。

據大陸中央氣象台8日發布的提示，截至目前，相比2013年，今年南方高溫開始時間早，範圍略大，四川盆地東部一季稻等作物受高溫熱害影響比2013年重；南方尤其長江中下游地區農業乾旱明顯輕於2013年。

大陸中央氣象台提示，預計未來10天，江南、四川盆地、江漢、江淮、陝西南部等地仍將持續高溫天氣，上述地區高溫日數可達6～10天，日最高氣溫有35～37℃，局地最高可達38～40℃。四川盆地東部、湖北中東部、安徽中南部、江蘇中南部、浙江中北部、陝西南部等地一季稻將進入孕穗抽穗期，四川盆地東部部分進入灌漿乳熟期，上述地區一季稻高溫熱害風險較高。此外，棉花開花結鈴、晚稻和蔬菜及經濟林果等生長發育和水產養殖也將受到一定不利影響，四川盆地東南部、長江中下游部分地區農業乾旱可能發生發展。

澎湃新聞報導，中央氣象台上述提示提到了「晴熱少雨導致江南茶區大部出現輕至中度高溫熱害，局地茶樹發生日灼」。

對此，江蘇省氣候中心、江蘇省茶葉生產氣象服務團隊7月15日曾發布消息《茶樹高溫熱害已顯症 降溫抗旱防灼傷乃當務之急》提示：茶樹主栽區6月下旬平均氣溫普遍超29度，揚州、常州部分地區最高值達30.4度，平均氣溫較常年同期普遍偏高3度以上，居1961年以來歷史同期最高值；7月上旬平均氣溫普遍30.1～31.6度，較常年同期偏高3～4度。期間，4-10日茶樹主栽區出現35～37度持續高溫天氣，最高氣溫大於35度天數在2～7天。

7月11日淮河以南地區出梅，茶樹主栽區晴熱高溫天氣持續，12日高溫範圍進一步擴大、強度進一步增強。據統計，蘇州、南京、無錫、常州、鎮江等市的31個國家站12日最高氣溫刷新1961年以來7月中旬極值。

對於高溫乾旱對茶樹生長的影響，江蘇省氣候中心介紹，高溫乾旱對茶樹生長造成不同程度的影響，受害較為嚴重的幼年茶苗，因其根系生長不足，普遍出現葉片萎蔫現象，部分茶園因管理不善，成年茶樹芽葉出現枯焦、脫落。