高雄市鼓山區壽山龍泉寺登山口近日出現獼猴有不正常死亡狀況，市府農業局正協助化驗檢驗中，農業局指出，台灣獼猴雖是一般類野生動物，但無故傷害獼猴致死仍依野生動物保育法，將處以6至最30萬元的罰鍰，另鼓勵民眾檢舉不法，也依檢舉餵食台灣獼猴獎勵辦法，查證屬實即頒給罰鍰金額20％的獎勵金。

高雄市政府農業局表示，自7月起於鼓山地區接獲4案獼猴通報案件，計有5隻獼猴3死2傷，其中2隻獼猴屍體初步判定為外力撞擊，8月11日再發現1隻成猴死亡，已後送檢驗進一步認定死因。

農業局指出，於7月26日及8月11日分別接獲通報1隻獼猴死亡，經動物保護處獸醫師解剖2隻猴屍，發現有皮下組織瘀血，並依程序採集檢體分別送往中央家畜衛生試驗所及農業藥物毒物試驗所進行毒物檢驗分析，待檢驗結果出爐後才能判定真正死因，以作為查獲行為人處罰依據。

農業局植物防疫及生態保育科科長張韻萍說，壽山國家自然公園為台灣獼猴棲息地，也有其他豐富動植物生態及民眾遊憩所在地，因此民眾若發現獼猴等動物屍體或疑似不法對待野生動物行為，可立即通報壽山國家自然公園管理處及市府農業局，農業局與管理處早已合作建立通報機制，可由農業局進行解剖、採檢及送驗，以利死亡原因之分析。

張韻萍表示，壽山國家自然公園管理處設有警察隊及志工每日不定期巡查，農業局也每月會同巡查，並於每周末由志工於西子灣、中山大學、龍皇亭及柴山等地巡查及宣導獼猴三不不餵食、不接觸、不干擾，違反則有5000元至1萬元的罰緩，請民眾切勿以身試法。

張韻萍說，為防止獼猴遭遇不當傷害或毒殺，農業局與壽山國家自然公園管理處除加強查緝外，更呼籲並鼓勵民眾檢舉，一旦檢舉屬實，農業局將依高市檢舉餵食臺灣獼猴獎勵辦法頒發檢舉人實收罰鍰金額20％的檢舉獎勵金。