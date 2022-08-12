美國眾議院議長裴洛西訪台後，台海局勢緊繃。葛來儀、陸克文等美國智庫專家認為，「台灣政策法案」推動駐美代表處更名等內容可能刺激北京，美中關係將波折不斷。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）今天舉辦視訊研討會，邀請會長陸克文（Kevin Rudd）、華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）等專家討論裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台對美中關係的後續影響。

裴洛西不顧北京警告，成為25年來訪台最高層級美方政要。中方隨後在台灣周邊海空域舉行大規模軍事演習，暫停與美方在氣候變遷等領域的合作，並凍結與美方部分軍事聯繫管道。

台海局勢緊繃之際，美國聯邦參議院外交委員會延遲審理「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）。這部法案集結近年幾乎所有涉台法案重點，若獲通過，將一次在外交、軍事、經濟、文化、教育等領域全方位提升台美關係，立法過程深受矚目。

葛來儀在研討會提到，這部法案是未來幾個月關注重點。台灣在美國國會獲得跨黨派強力支持，多名中方學者近幾天告訴她，美國國內政局影響到外交政策，他們擔心行政部門無法管理國會破壞一中政策的積極作為。

她說，美國總統拜登政府認為「台灣政策法案」不見得對台灣安全有重大助益，部分條文的象徵性支持可能伴隨極大代價，包括駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）、賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally）地位、駐美台灣軍官著制服。

葛來儀表示，中方研究者知道美國三權分立、總統無法指使國會議員，這意味行政部門無法完全掌控外交政策，令中方擔心美國國會挺台可能促使台灣貿然宣布獨立。因此，她認為美中關係、台海局勢短期內將「跌宕起伏」。

曾任澳洲總理的陸克文說，自己一直害怕立法部門接管外交政策，因為國會主要在意的是選民利益，而非國家安全。

他表示，台海維持現狀符合各方利益，關鍵是怎麼保全過去25年台灣民主茁壯、經濟發達、社會開放等外界欣賞的一切。

陸克文支持以堅實的安全、防禦政策及軍事援助強化台灣嚇阻能力。但他強調實質作為，如國會兩大黨、美國與盟邦鞏固夥伴關係，而不是玩弄立法階段吸引政治人物的象徵，如駐美代表處更名，「因為這更容易理解、推銷，也更容易引發北京直接政治反應」。

前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）說，國會在外交議題扮演積極角色通常不是好事，因為這意味國會不滿行政部門處理外交政策；而且國會插手外交常讓議題泛政治化，伴隨很多意想不到的後果。如果行政、立法部門合作，結果會好很多。

羅素現任亞洲協會亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任。他表示，中國看著美國分裂，深信美國走向衰落、中國的時代即將到來，他認為美中關係將走向動盪。

亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）直言，中國政策日益好戰，爭取台灣民心、讓台灣人自願接受統一的機會愈來愈渺茫。

夏偉說，中共總書記習近平的「中華民族偉大復興」夢想已連結國際霸權，實現兩岸統一的選擇可能只剩強制和脅迫。因為在習近平的世界中，任何妥協都會被視為軟弱，有違中國成為強權、其他人欺負不了的形象，這讓美中處在非常危險的對撞路線上。