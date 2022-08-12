標普全球潔淨能源指數7月大漲近20％，8月持續上漲，相對各產業表現相當搶眼，隨各國節能減碳政策大力支持，加上相關法案可望通過，預料潔淨能源相關產業前景可期，建議提早利用潔淨能源ETF進場布局，長期持續投資潛力可期。

截至7月底，標普全球潔淨能源精選指數表現亮眼，無論短中長線，皆勝過產業型指數表現，在今年股市上半年劇烈震盪下，潔淨能源指數報酬率仍為正報酬，大贏美股大盤，更比成長股表現佳，也優於納斯達克綜合指數，更勝去年最熱門的智能電動車主題指數。

富蘭克林華美潔淨能源ETF基金經理人林孟迪表示，潔淨能源指數在7月單月上漲18.87％，主要原因是潔淨能源龍頭股今年第二季財報優於預期，激勵市場情緒，且原先延宕已久的氣候法案出現驚喜，民主黨最大反對者表示支持新的立法，下半年潔淨能源類股最大催化劑有望實現。

且潔淨能源企業已公布財報中，營收家數64％優於預期，獲利家數60％優於預期。以中位數來看，已公布的公司營收數字超過市場預期數字比例高出5.51％，獲利數字高出25％。期間歐洲地區加速潔淨能源需求的趨勢，國際業務有望更多元，潛在市場規模更大。

美國參議院表決通過削減通膨法案，後續將送回眾議院進行最終表決，根據立法流程來看，參眾兩院皆投票通過後，美國總統拜登將簽署成為正式法律。目前消息指出，眾議院可能會在夏季休會期間，再次短暫開會來進行投票，因眾議院民主黨佔多數，市場多預期這項法案通過機率高。

林孟迪指出，雖然去年下半年潔淨能源指數表現較平和，但在經歷去年的沉寂後，潔淨能源已準備好蓄勢待發，隨今年第二季美國太陽能大廠財報表現、美國有史以來最大的氣候法案投資持續推進。展望未來，潔淨能源產業長期發展趨勢向上不變，若削減通膨法案通過，將成為未來的利多引擎，政策補貼及稅收抵免將加速上下游相關產業應用並轉化成營收獲利，使整體企業財務體質更健全。

富蘭克林華美投信認為，隨全球各國零碳排的相關政策與法案持續推進、陸續通過相關預算，公私部門聯手推動零碳排的環境，政策與趨勢聯手力拱，將成為潔淨能源產業未來發展的一大助力，相關企業可望持續受惠，建議趁早逢低承接潔淨能源ETF基金，掌握全球持續看好的發展趨勢與企業商機。