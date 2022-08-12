大陸疫情影響鈍化，今年官方穩增長政策方向不變，及資金參與股市的熱度有所改善，近三個月陸股表現不俗，上證指數漲幅累積漲幅近6.4％，中小型成長股反彈更為強勁，中小企業100指數上漲近10.1％、創業板指數上漲25.47％，連帶陸股原型ETF表現亮眼，近三個月前五強漲幅都逾1成。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，雖然近期市場關注景氣復甦力道，及企業財報表現，使得陸股呈現整理狀態，但整體來看，自6月推動復工復產以來，經濟活動已逐步回歸常軌，搭配官方政策支持態度不變，貨幣政策方面強調保持流動性合理充裕，現階段隔夜拆款利率低於政策利率，顯示資金環境保持寬鬆。

財政政策方向強調支持地方政府用足用好專項債限額，提供政策施力空間，且正從廣大的代工大軍轉向產業結構升級，預期A股將開始新一輪利潤率抬升周期，綜合各項利多條件，對陸股後續表現仍不看淡。

張菁惠指出，A股投資方向上，基於經濟與產業轉型方向，包括科技自主創新、消費升級等等，又以中小型成長股表現更加值得留意。以中小企業100指數來看，成分股多聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和及數位服務等板塊，皆是帶動未來成長轉型的關鍵趨勢產業。

且這些成分股多屬於該趨勢產業的龍頭企業，成長性值得期待，不妨趁勢留意布局相關ETF，把握大陸市場未來上升契機。