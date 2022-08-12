上個月剛因今年最大滿月「超級雄鹿月亮」引發年度大潮，連續3天造成台南市安平區同平路、安平路與湖美街口低窪地區，海水倒灌短暫淹水，今天上午雖艷陽高照，但適逢農曆7月15日滿潮，台南運河再度溢滿導致安平路淹水，緊鄰運河的人行道最高水淹20公分，市府水利局除緊急抽水應變，也評估未來將墊高安平路。

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光表示，今天上午7點半到8點半，他前往台南運河一帶時，發現運河水位已溢滿到人行道上，部分人行道水位最高淹到20公分。

晁瑞光認為，今天上午台南出大太陽，但因農曆15遇上滿潮，運河水位再度溢滿出來造成淹水，這是氣候變遷緩慢的影響，已實實在在地發生，未來還將愈來愈嚴重，政府的公共建設應該大幅度修正，及早考慮避災問題。

水利局則指出，今天上午安平路、湖美街口的水位已經淹過機車道，但並未淹到汽車道，道路仍可通行。雖緊急啟動抽水機抽水，但因滿潮抽水的效果有限，僅能減緩路面積淹水的速度，該局為徹底解決一遇滿潮就積淹水的問題，正評估是否將安平路墊高因應。

水利局還說，上次大潮造成海水倒灌的安平路、同平路一帶，此次因調派抽水機應變，並未出現淹水，未來還將評估施作水匣門，輔以抽水機機動應變，以改善大潮海水倒灌的問題。

市議員李啟維也認為，安平部分低窪地區因大潮常出現淹水，但這幾年來市府積極疏通排水路，情況已有改善，他將繼續關切淹水問題。