美國通膨降溫的跡象令投資人預期聯準會可能放緩升息力道，隨著風險偏好回溫，由軟銀集團等科技巨頭領軍，周五日經指數早盤一度觸及7個月新高。

周五日經225指數晨收大漲2.37%，為28,479.99點，盤中一度大漲2.5%，為28,507.31點，創下1月18日以來新高。本周以來，該指數上漲1.08%，周線可望連2紅。

早盤東證一部指數收漲1.83%，為1969.02點，本周估將上漲1.12%。33大類股普遍上漲，電機股漲2.74%，表現最佳。

Chibagin Asset Management研究部總經理Jun Morita表示，今天日股比我預期的更強勁，在投資人確定美國通膨放緩之後，不買股票的其中一個原因已經消除。

軟銀集團早盤大漲6.85%，給日經指數帶來最大的提振。該公司宣布將減持阿里巴巴集團股票，預估可進帳341億美元收益。

晶片製造設備廠東京威力科創（Tokyo Electron）漲4.75%，機器人製造大廠發那科漲5%。

本田汽車漲3.15%，受惠於日圓走軟，該公司上修全年營業利益預測。