中華電(2412)今(12)日宣布，將申請加入「RE100」全球再生能源倡議，並承諾全公司於2040年達成RE100、100%使用再生能源的目標，總經理郭水義表示，中華電對於再生能源是「無悔的投資」，也相信有一天再生能源會和規電產生黃金交叉。

中華電總經理郭水義今(12)日參加「2022亞太永續行動博覽會」，他表示，中華電目前每年用電規模超過14億度，未來用電量還將隨著5G及IDC等業務成長而增加，但為了積極因應氣候變遷、努力降低碳排，全力投入環境永續，將於2040年完成100%使用再生能源，並將依據國內再生能源發展情形，進一步評估能否提前達成，以呼應RE100倡議。

郭水義談到，以中華電來說最耗電的就是IDC和基地台，對於再生能源的目標，中華電是「無悔的投資」，期望再生能源的價格可以隨著經濟規模逐步往下，相信有一天會和規電產生黃金交叉。

中華電表示，為了確保2040年達成RE100目標，中華電信已規劃與推動一系列節能減碳的積極作為，包括113年6月關閉3G網路、加速汰停老舊耗能設備、數據驅動的網路智慧節能、實施內部碳費、持續建置太陽光電發電站、積極採購再生能源(含CPPA[2])等。截至2021年底，中華電信已在全台建設超過50處太陽能光電，總容量達340MW；2022年採購再生能源2200萬度，2023年預估將超過6000萬度，目前並研議簽署企業購電合約，以取得長期穩定與大量再生能源供應。