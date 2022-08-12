無黨籍台南市長參選人林義豐（中）公開質疑台南市政府假借蓋公宅，私下卻官商勾結。（程炳璋攝）

無黨籍台南市長參選人林義豐12日以「揭弊」為名，質疑台南市政府結合國有土地，以公宅包裝來五鬼搬運，台南市都發局回應對方計算都更獎勵的容積率有誤，每坪價格尚未定案，反擊對方不了解都更案。

林義豐出身建築公司總裁，投入建築業數十年，對建築買賣手法十分熟稔，12日針對台南市北區自強新村都更案，質疑市府以蓋公宅為名，實際將蛋黃區的土地圖利建商，帶頭助長房價飆漲。

林義豐團隊指出，自強新村緊鄰成大校區，共有3416坪土地面積，全案計畫可蓋733戶住宅，政府僅能拿回160戶當公宅，總樓地板面積2萬3279坪，建商可銷售1萬3622坪，法定容積率320％，都更容積率獎勵最高可達700％，多出的容積可供建商銷售。

林義豐團隊表示，台南市政府對本案計算標準均價為每坪32萬元，以目前市場行情評估的營建成本，每坪約15萬元，已經很有利潤，更何況建商到時候賣價絕對不只32萬元，估計可達每坪60萬元。

若建商以每坪60萬元販售，該案營業額可達81.73億元，加上車位約值5.3億元，共約86億元，扣除以每坪成本15萬元計算的建築成本35億，起碼還有50億元以上的利潤。林義豐表示，這樣高利潤的標案，最後卻由一家非上市上櫃公司得標，懷疑是市府自辦評選程序，為內定的廠商量身訂作，藉由圖利廠商，達到五鬼搬運的目的。

台南市都發局回應，指控者不了解都更計畫，當初投標的4家廠商中，有3家具備上市上櫃資格，都更獎勵容積率並非700％，只有480％，建商可銷售的面積為總樓地板面積52.59％，該案的地價還需召開估價會議審查，估價程序會請多位估價師一起評估。