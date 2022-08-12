58歲男星薛志正（現改名為：薛子騛）早年在模仿李登輝、宋楚瑜走紅，近年他淡出螢光幕，私下生活卻遭遇低潮，投資雞排慘賠收場，第三段婚姻2018年結束，更衰的是他去年遭逢嚴重車禍，如今留下永久後遺症，不良於行，近期有直播主看上他和汪建民的知名度，邀兩人上直播賣貨掙錢，汪建民受訪自嘲兩人的組合可說是「殘廢配背債」，讚直播的老闆很有勇氣。

薛志正過去有過三段婚姻，和第一任太太育有一個兒子，離婚後兒子和前妻移民澳洲，傳出他被大兒子封鎖，後來薛志正與乾徳門的繼女陳希愛（原名陳萍）離婚鬧得轟轟烈烈，兩人也育有一子，不久薛志正梅開三度迎娶台中地產女大亨，2019年鬆口其實早在前一年離婚。

薛志正透露住院期間發福約20公斤。（圖／翻攝自魔兒購物臉書）

日前週刊直擊薛志正在街頭靠著助行器步行，受訪時他透露去年10月騎重機發生嚴重車禍，動手術後恢復狀況不理想，據《聯合新聞網》報導，他表示手術失敗後，今年5月又重新開刀，但因為躺太久導致肌肉萎縮，住院前後從80公斤胖到100公斤，如今無法正常行走，留下一輩子的後遺症，又因為肇事的對象是女性外籍配偶，對方本來就經濟條件不好，無力賠償，薛志正只好自己扛醫藥費用。

汪建民自嘲和薛志正的組合是一個背債、一個殘廢。（圖／翻攝自魔兒購物臉書）

報導指出，最近有直播廠商找上他和汪建民搭檔賣零食，汪建民形容兩人「一個殘廢、一個背債」，高EQ自嘲老闆的決定太有勇氣。而消失在螢光幕前已久的汪建民，先前承認身上的債務約有1500萬台幣，但跟賭博無關，「雖然在理財方面我做的非常糟，但做人的擔當還是有，如果屬實我一定承認，這是指控」，他決定積極復出還債，今年6月曾更新工作中照片向債主道歉，直說：「沒能在約定時間還款，很謝謝你們的寬容，請再給我些時間」，正面對決肩上壓力。