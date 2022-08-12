新北市三重區的信仰中心先嗇宮在農曆7月11日（8月8日）到農曆7月15日（8月12日），舉行共計5天的超薦普渡法會，昨(11)日晚間11時前往淡水河畔施放水燈，牽引水上的無祀孤魂前往先嗇宮，於今(12)日享用普渡。

先嗇宮在5日舉行傳統的「豎燈篙」揚幡儀式，除了上告神明外，也昭告境內陸上的陰間無祀的男女孤魂前來聽經聞法，而11日在淡水河流域放水燈，則是招引水上的無祀孤魂，請「好兄弟」到先嗇宮接受陽世的普渡。

昨日晚間先嗇宮在忠孝橋下河畔舉行放水燈的儀式，等到晚間11時河水漲潮後，才在消防人員的幫助下，搭乘小艇前往河中央施放水燈，並隨著潮汐往出海口的方向漂去，通知好兄弟接受牽引，前往先嗇宮接受12日的普渡施食

先嗇宮董事長李乾龍表示，放水燈儀式過去在日據時期比較無法舉行，直到光復之後先嗇宮才恢復，傳承至今已約77年；「好兄弟」牽引到先嗇宮後，會先在廟門口設置在廟門口的沐浴亭淨身，之後有官位的孤魂會棲身在「寒林院」，平民孤魂則棲身「同歸所」，並在今天享用普渡。