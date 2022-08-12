民進黨籍雙北議員候選人發表共同政見。（洪婉臻提供／張芷瑜台北傳真）

隨年底九合一選舉白熱化，民進黨籍雙北議員候選人發表共同政見，一同呼籲台北、新北市政府未來應更重視永續發展，北市議員參選人洪婉臻表示，可透過循環經濟等概念，減少資源使用及物資浪費，以促進台灣永續發展。

台北市議員候選人趙怡翔、洪婉臻，以及新北市議員候選人李宇翔、顏蔚慈一同參與循環台灣基金會舉行的座談會，除了分享青年參政路程外，並就環境、教育、社會照顧等議題進行對談。

四位候選人表示，台北與新北市為同一個生活圈，兩座城市應該就施政議題更密切合作與交流，相較台北與上海，台北與新北間的「雙城論壇」更貼近市民期待，符合城市發展需求。

洪婉臻強調，攸關雙北未來發展的首要議題為永續發展，包括如何連結政府、企業及NGO共同採行「製造、使用、循環」的模式，提升能資源效率，從源頭避免污染與廢棄物的產生，以達成淨零排放等目標。

循環台灣共同創辦人、前台北101總經理張振亞表示，新一代政治人物應有新一代思維，以創新方式解決台灣面對的當前挑戰，他強調，希望青年參政者能號召各界關注循環經濟，以促成台灣的永續發展。