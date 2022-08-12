9月17日即將參加跨聯盟邀請賽的PLG聯盟RISING STARS(未來之星)隊，12日公布球員與教練團名單，其中包含今年PLG選秀前三順位新秀，也就是狀元張鎮衙、榜眼陳范柏彥、探花白曜誠等人都在這份15人名單之中，比較特殊的是，今年只有參加PLG選秀意外落選的健行科大高承恩，將是唯一用自由球員身分參加的新秀。

以下是PLG聯盟新聞稿內容，「P. LEAGUE+ 今日（08/12）公佈PLG RISING STARS的球員名單，球員主要來自各隊一、二年級生，連同教練團成員在內，總計有5位教練15位球員參與中華籃協舉辦的邀請賽，其中聯盟也將邀請自由球員高承恩參與，希望透過比賽讓球隊更了解這名潛力新星。

PLG執行長陳建州表示，希望藉由這次的邀請賽，能增加PLG本土年輕球員的實戰經驗，而聯盟也會要求參賽球員的態度，希望能打出強悍的團體球風、防守至上、積極取勝，做出PLG參賽球隊的典範。

PLG RISING STARS教練及球員名單如下：台北富邦勇士陳范柏彥、簡廷兆；新北國王李威廷、陳俊男、曾于豪、蘇士軒；桃園領航猿張鎮衙、白曜誠、林子洧、林正；福爾摩沙台新夢想家王振原；高雄鋼鐵人張傑瑋、林均濠、藍少甫；自由球員高承恩；教練團陳世念、魏維、賴柏霖、黃啟峰、洪啟超；體能訓練團隊：正能量Fitness。」