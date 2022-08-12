首屆分科測驗放榜，彰化女中163人上榜成績亮眼，其中5人上台大、1人上醫學系，王泱淇、傅宜楨分享放棄學測申請入學的機會，分科衝刺，分別錄取台大法律系和中國醫中醫系，一圓上理想大學科系的夢想和志願。

傅宜楨表示，高一從迷茫到後來確立中醫系的夢想，學測時考試失利，分數剛好落在錄取邊緣，還在繁星的面試落榜，度過低潮期後，最後一個月衝刺，在分科考取理想成績，在校期間參訪校、內外活動，了解了各個科系，也對中醫更有興趣，並在線上找尋自主學習中醫課程，奠定了我對中醫的喜愛，一圓夢想太開心了。

王泱淇表示，高一的時候就以台大法律系為目標，雖然透過申請入學已經有不錯的校系可以就讀，決定放棄入學，用剩餘1個月左右的時間來全力衝刺分科測驗。讀書的地方在家裡拜拜的「公媽廳」，拚到了第一志願，感謝列祖列宗保祐、加持。

王泱淇說，高一接觸法律系課程，對於法律講求邏輯思辯感興趣，高二的選修課，參與國民法官模擬法庭，以及法官、律師講座，更相信成為法律人且懷著社會關懷的特質，應能引領社會成為更好的樣子。這是衝刺分學測驗，白天在公媽廳拚考，晚上再伴隨著熊仔的台大校慶紀念歌＜112＞，讀到凌晨2點。

彰女校長陳香妘表示，彰化女中今年入學表現相當亮眼，錄取國立臺灣大學共10人、醫學系6人，總計錄取大學人數529人，錄取國立大學315人，佔錄取人數60％。