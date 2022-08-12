法務部檢察官人事審議委員會今討論多位副司長人事案，通過廖江憲擔任法務部參事：廖江憲，檢祭司副司長簡美慧，保護司副司長陳佳秀，綜規司副司長古慧珍。

法務部表示，廖江憲（現任綜合規劃司副司長）係司法官班34期，過去曾歷練一審檢察官、主任檢察官、臺高檢署檢察官，並曾擔任桃園地檢署之襄閱主任檢察官、調查局政風室主任，處事穩重及條理分明，在副司長任內負責司法改革業務，成果豐碩，故升任其接辦參事業務。

二、檢察司副司長：簡美慧

簡美慧（現任廉政署主任秘書）係司法官班第38期，過去擔任一、二審檢察官、一審主任檢察官，亦曾調檢察司辦事，及借調行政院外交國防法務處協辦法律事務，目前亦兼任專辦貪瀆不法案件之廉政署南調組組長職務，對於各項檢察核心業務及檢察行政等法律事務，均十分熟稔，故特別拔擢其接任檢察司副司長，以協助辦理法務部各項檢察政策及推動全國檢察機關落實各項檢察業務。（至原廉政署主任秘書業務，暫由該署副署長兼辦）

三、保護司副司長：陳佳秀

陳佳秀（三專生，今年任滿回任台北地檢署檢察官）係司法官班第37期，曾擔任台北地檢署襄閱主任檢察官、台高檢署之書記官長，除有完整之檢察及行政歷練外，亦襄助機關首長對於司法保護業務（包括更生保護、犯罪被害人保護及榮譽觀護人業務）之推廣，並事必躬親，親自參與及積極協助推動柔性司法，敬業樂群，素獲好評，故拔擢擔任本部保護司副司長，繼續協助司法保護業務之推展。

四、綜合規劃司副司長：古慧珍

古慧珍（三專生，今年任滿回任台北地檢署檢察官）係司法官班第39期，歷經一審檢察官、主任檢察官及二審輪調檢察官，並曾調部辦事，具有豐富實務及檢察行政經驗。另在台高檢署檢察官任內，負責與署外其他機關司法業務聯繫及溝通協調，能力甚佳，協助臺高檢署司改相關業務均能順利推動，而鑑於綜合規劃司負責持續推動司改業務之重責，故拔擢古擔任綜合規劃司副司長，憑藉其相關完整資歷及溝通長才，以協助辦理司改相關業務及推動法務部各項政策。