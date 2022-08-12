獲米其林必比登推薦的台中「范記金之園」草袋飯，在店名「金之園」之爭訴訟敗陣。（陳淑芬攝）

2020年獲米其林必比登推薦的台中「范記金之園」在店名「金之園」之爭敗陣！該店在2018年申請商標註冊登記，老闆范男控告「金雞園小吃店」去年改招牌為「金之園民權店簡餐咖啡」違反《商標法》，遭不起訴處分，提再議被駁回，又向台中地院聲請交付審判，法官以董女頂下范母的店「金之園小吃店民權店」，在范男申請商標登記前就以該商標文字經營，判決駁回，不得再抗告。

「范記金之園」餐廳品牌位於中市成功路，自1988年起經營，申請商標註冊在2018年11間通過，並在2020年獲米其林指南必比登推薦。

「范記金之園」業者范男指控，「金雞園小吃店」在2021年3、4月間將店面原本的招牌全數變更為「金之園民權店簡餐咖啡」，便當盒均張貼有「金之園」字樣，與他的註冊商標名稱、圖樣類似，因而控告實際經營人董女及負責人賴男違反《商標法》。

范男說，董女過去在范母經營西區民權路「金之園小吃店民權店」工作，當時店稱為「金之園草袋飯專賣店」，范母將店頂讓給董女，曾口頭同意使用「金之園」招牌，但董女及賴男並未獲得他及范母授權使用。

董女辯稱，她自1996年開始經營「金之園小吃店民權店」、在2009年停業，在2020年8月將負責人變更為賴男，范母口頭同意使用「金之園」招牌，且電費帳號還是有店名「金之園小吃店」，因投資失利，股東要求更換營業登記為「金雞園」，2007年12月間以「金雞園小吃店」在同址登記經營。

法官認為，「金之園小吃店民權店」在1985年設立，經董母移轉由董女經營，並變更負責人，而范男在2018年申請「金之園」商標登記，董女在范男申請商標登記前，就以該商標文字經營，並不會因為更換原始招牌、些微變更招牌內容，不會造成消費者混淆誤認，不違反商標法規定。