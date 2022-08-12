少子化海嘯已來襲，不少大專校院因經營不善而面臨倒閉的命運。位於屏東的永達技術學院，已在103年退場停辦，學校法人也在今年1月解散，但閒置校地並未善後，有網友特地前往拍攝廢棄校景，整個校園空間彷彿時空靜止般，絕大部分器材都保留在原地，而地下室已變成水池，甚至還有魚在游動，被形容荒廢宛如鬼域。教團怒批政府處理私校退場效率不彰，失職情形嚴重比看鬼片更可怕。

Dard有網友親自前往已廢棄的永達技術學院拍照，並「廢校之後」為主題，刊登多張校園系列現況照片，不只圖書館整棟遭廢棄，像是健身房與實驗室器材、藏書還有學生宿舍的生活用品等都保留在原地。

依照照片可見，因為學校空間未使用已久，教室等環境都布滿灰塵與發霉，沒有使用的游泳池還放有救生使用的小船與救生圈，池中還有電線，甚至地下室還有一片宛如池塘的積水，裡面還沉著一台腳踏車，更看的到有魚在水裡游，網友因此非常質疑教育度處理高教退場能力，也有人戲稱，想看廢墟，「不用去車諾比！」

私校工會理事長尤榮輝表示，永達技術學院於103年停辦至今，8年仍在進行清算程序，教室、圖書、設備已殘破不堪使用，校園一片荒蕪如同鬼城，凸顯過去政府處理私校退場效率不彰。

尤榮輝提到，其實在永達退場前，早有許多停辦私中已荒廢如同鬼域，賣座的鬼片《返校》就在一所已停辦21年的私中取景，顯示過去政府完全忽視私校退場問題，缺乏積極作為，一直到今年5月公告實施〈私校退場條例〉才有所改善，但之前已停辦私校的師生權益受損卻求助無門，校園殘破、資源浪費卻無人負責，政府失職情形嚴重比看鬼片更可怕。

尤榮輝說，預估在115年前有3分之1私中、118年前有40所私立大專面臨退場危機，期待教育部能確實依私校退場條例明快並妥善處理退場私校，讓私校不再荒蕪，已荒蕪的再被活化利用辦理公益事業。