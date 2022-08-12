今年分發入學放榜，老牌私校倒成一片，連龍頭大學台大都無法輕鬆以對。去年及今年的台大分發入學招生名額分別為1514人、1574人，也就是考生當中分別有3.7％、5.4％的人可以進台大，要進台大已更容易，但相對的學生素質將下降。

今年大學分發入學放榜，文化、淡江、東吳、輔大、實踐、東海、世新、銘傳等校，分別缺額2378人、1307人、268人、270人、802人、649人、460人、761人，可說少子化已嚴重衝擊到私校的招生。

台大是龍頭大學，雖然沒有缺額，但面對少子化也是「心驚驚」。台大註冊組主任李宏森說，分科測驗報名人數太少，台大將謹慎面對少子化衝擊，將考試分發的招生比例往下調，而將繁星推薦及申請入學的招生比例調高。

今年台大申請入學、繁星推薦、分發入學的招生比例訂在50％、10.5％及38.1％，但分發入學因有回流名額，今天放榜後，分發入學招生名額占全校招生人數的44.36％。李宏森說，台大未來將會減少分發入學的招生比例。