蔡英文總統與民進黨新北市長參選人林佳龍昨（12）日前往新北市中和區，同框出席「民主前進挺18」全國首場宣講活動，遭3名混入會場的統促黨成員抗議，新北治安遭質疑不夠好，對此新北市長侯友宜說，新北市近年治安在評核上皆名列前茅，十分穩定，大家一同加油，繼續捍衛新北治安。

昨日蔡英文致詞時，突有3名統促黨成員竄出嗆聲，隨後遭維安人員架離，詢後依社維法進行裁罰，據了解，鬧場的3人分別為52歲汪男、37歲潘男、46歲柯男，3人都自稱是統促黨成員，民進黨議員張志豪則說，帶頭的汪男就是統促黨總裁「白狼」張安樂的司機汪建成，個人有多項前科，卻可以偽裝記者混進活動現場，危及總統安全，呼籲相關單位應立即調查。

侯友宜今天出席2022亞太永續行動博覽會前受訪時表示，新北的治安這幾年在全國治安評核上都名列前茅，尤其去年在國家警光獎連續拿下所有最大的獎項，不管是犯罪偵查、預防、交通和綜合規畫類都是冠軍，所以新北市這幾年治安是非常穩定，要謝謝新北市8千個警察同仁的辛苦，「我們大家繼續捍衛新北治安，大家加油」。