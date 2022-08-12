北捷運每日系統旅運量高達百萬人次，為雙北居民重要交通運輸工具，由於乘客往來眾多，稍有騷動即可能引發其他乘客恐慌，市捷警隊日前偵辦2起違反社會秩序維護法的案件；今年7月初1名高中畢業生搭乘捷運返家途中，因攜帶玩具槍彈匣引旅客驚嚇；4月中一名廚師因搭車時因露出工作使用之日式主廚刀，遭同車廂旅客舉報，2起事件都遭捷警隊依《社會秩序維護法》移送。

捷運警察隊指出，7月初，有旅客報案稱在捷運文湖線列車車廂看到一名男子疑似攜帶彈匣，捷警隊依據目擊旅客提供之衣著特徵，調閱車廂及站體監視器影像，鎖定1名高中畢業生帶回偵詢，並查扣1把當天攜帶之仿克拉克空氣動力手槍，槍枝經送驗雖不具殺傷力，但捷警隊仍依違反《社會秩序維護法》送辦。

今年4月中，有1名廚師因搭車時露出工作使用之日式主廚刀，遭同車廂旅客舉報，同樣依《社會秩序維護法》移送，並經地院簡易庭裁罰1,000元。

捷運警察隊呼籲，如因特殊需求需要攜帶各種刀具、剪刀、尖銳物品或各式玩具槍等搭乘捷運，應事先告知站務人員徵得同意，並將其妥適包裝，以避免不必要的驚擾。