上海商銀(5876)為提供員工健康安全友善的工作環境，並採用系統性的方法管理環境，達成促進環境要素永續性的目的，自今年3月起啟動導入ISO 45001職業安全衛生管理系統及ISO 14001環境管理系統計畫，歷時4個月，於6月通過SGS稽核驗證，日前正式獲頒認證證書。

上海商銀通過國際標準認證的ISO 45001職業安全衛生管理系統，將能經由制定與實施有效的政策及目標，管理職業安全衛生的風險與機會，防止員工工作遭遇傷害及不健康，改善職業安全衛生績效，並提供員工健康安全友善的工作環境，達成照顧員工的永續發展目標，也善盡企業的社會責任。

上海商銀同時也通過的ISO 14001環境管理系統，旨在提供系統性的架構以保護環境，有效對應環境的風險與機會，回應變動中的環境條件以達成社會與環境間的均衡，預防或減少負面的環境衝擊以保護環境，提升環境治理的績效。

上海商銀表示，一向珍視員工為銀行最寶貴的資產，積極照顧員工福利，連續14年為員工加薪，也提供員工持股信託及各項福利措施，已連續多年獲納入「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」成分股。

上海商銀並與外部專業顧問合作，提供員工協助方案，打造促進員工身心健康的職場環境，提升員工工作與生活品質，該行同時也提供員工各項社團活動，讓員工紓緩工作壓力，去年獲教育部體育署頒發運動企業認證，今年並於行內舉辦活力永續運動競賽，鼓勵員工慢跑或騎自行車，做有規律的健身運動，努力打造幸福職場與幸福企業。