有關爭議許久的新北環狀線經營權，好不容易在今年5月的雙北副市長層級會議中取得共識，將依契約在明年1月30日到期後，由新北市接手營運。不過北捷昨晚卻又發出聲明，指稱新北至今未提營運及人力移轉計畫，懷疑新北喊出的接管只是空話。對此，新北捷運局回應，相關計畫新北捷運公司都在進行中，也會由新北捷運公司對外說明。

對於新北市接管新北環狀線經營權還有5個多月，先前新北捷運局表示，將以現行營運人員全數轉移為目標。不過北捷昨晚卻表示，現有營運團隊扣除將歸建北捷的人力，剩餘人力並不足以接手營運，且新北市至今尚未提出營運及人力移轉相關計畫，恐無法及時完成人才招募及培訓。

對於北捷的說法，新北捷運公司也發出4點說明回應，新北捷公司表示，雖以人員全數轉移為目標，但仍要尊重員工意願，除北捷公司依勞基法及個人意願優先安置外，餘均隨同業務轉調新北捷運公司，相關職務與薪資比照現行，福利、津貼及獎金等依新北捷公司相關規定辦理為原則。

本月份也會成立專案辦公室，辦理環狀線人力移轉說明會，以了解現行員工的意願，待說明會後若有人力不足，將進行徵才及訓練，維修證照人員訓練亦協調商請台北捷運公司代訓。而相關營運規劃、計畫及文件，新北捷公司已按法令規定定備妥，將依大眾捷運法相關規定報核及備查。

不過有其他消息來源指出，並非新北捷至今不願提出人力移轉計畫，而是新北多次向北捷洽詢現有人力資料，卻未獲回應，導致新北至今無法釐清環狀線現行營運人員確切數量，難以做出精確的營運人數規劃，加上北捷選在新北捷運發布全新品牌識別後對外放話，心態可議。

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