【旅奇傳媒/編輯部報導】 為使休憩設施融入自然地景，增進視覺景觀，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）2022年度完成員潭溪景觀橋外觀拉皮作業，結合水尾景觀橋與周邊景色，邀請民眾前來觀日出、覽泛月，體驗水尾漁村風光！

▲員潭溪出海口景觀橋位於新北市金山區，緊鄰金山獅頭山、中角灣及金山老街等景點。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

員潭溪景觀橋位於新北市金山區水尾漁港旁，緊鄰金山獅頭山、中角灣及金山老街等景點，亦有萬金自行車道串接。為改善員潭溪景觀橋外觀油漆剝落，色調與周圍環境不協調情形，北觀處於111年度將其重新拉皮，外觀採大地色系耐候塗料，將休憩設施融入周邊水尾漁港旁沙灘、員潭溪出海口及後方大屯山系地景，同步更新員潭溪景觀橋既有照明，提供民眾優質舒適的休憩環境。

▲遠眺海景與舊金山沙灘。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，員潭溪景觀橋是在地觀賞日出及遠眺野柳岬海景絕佳點位，除了白天依山傍水的美景外，夜晚水尾漁村旁「水尾泛月」更是著名的金山八景之一，北觀處今年完成員潭溪景觀橋重新拉皮，更凸顯周邊自然地景，歡迎民眾帶著親朋好友前來賞景，並順遊金山獅頭山、燭台雙嶼及磺港漁火等景點，也可抓住夏天的尾巴來中角灣體驗衝浪！

▲8/19起，金山遊客中心將進行金山蹦火漁業文化展。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處今年夏天也推出一系列活動，包含多家旅行社合作推出精彩豐富的「海陸」、「海上」和「陸上」三種蹦火主題遊程，帶您欣賞北海岸夏夜漁火，並於8月19日起在金山遊客中心辦理金山蹦火漁業文化展，由在地文史達人進行現場解說，展出蹦火船模型、相關捕魚用具及漁業文史資料等。

▲9/6將於中角灣進行SUP立槳及衝浪體驗活動。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

另外，即日起至9月6日在中角灣辦理SUP立槳及衝浪體驗活動，優惠價1,000元，名額有限售完為止，歡迎大家踴躍報名，來金山追逐夏天的尾巴吧！

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