國民黨新竹市長參選人林耕仁12日持續在東區軍功里掃街拜票，針對有民調顯示62％的桃園市民認為林智堅要退選，林耕仁表示，民調雖然僅供參考，但相信桃園作為六都之一，對於未來首長的誠信要求，也會是高標準看待。

林耕仁12日在市議員林慈愛、議員參選人張文興、陳清智和軍功里里長潘柏璋陪同下，到軍功里徒步逐一向市民握手拜託，市民也讚林耕仁是「最接地氣」的參選人，還說「全家的票是你的」，讓他非常感動。

針對昨民調指62％的桃園市民認為林智堅應退選，林耕仁說，台大認定林智堅論文抄襲，這已否定林智堅誠信，曾相信林智堅的新竹市民也感到受騙上當，情感或理智上都無法接受。

民調雖僅供參考，但相信桃園作為六都，對於未來首長的誠信要求，也會是高標準看待，他說新竹市民已經吃過虧，桃園人應不會再上當。

此外，民進黨台北市議員王世堅不認同林智堅論文，被打成中共同路人，林耕仁則聲援王世堅，當蔡英文總統下令全黨挺智堅，那應該相信執政黨，還是相信台大？他也說，不認同林智堅論文，就是中共同路人，是一貫的抹黑、抹紅的作法，反問為挺林智堅跟台大、民意對抗值得嗎？

昨有議員質疑關埔國小二期工程尚在趕工，林耕仁也表示，師生安全不能妥協，校舍工程一定要在符合規定，並取得使照且完整驗收後，才能開放使用，絕不能讓校園發生類似棒球場的憾事。