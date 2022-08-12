民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續延燒，蔡英文總統下令「全黨挺智堅」，但民進黨台北市議員王世堅表態不挺，遭批是「中共同路人」，對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，民進黨太過獨斷，只要有不同聲音就會把人說成「阿共」，前台北市議員羅智強則認為，王世堅是民進黨的良心，要對他致上深深敬意。

對於王世堅不挺林智堅遭批是「中共同路人」，柯志恩認為，她常與王世堅接觸，王世堅非常力挺民進黨價值，也時常批評國民黨，這時候只是發出不同聲音，就被打成中共同路人，民進黨真的太過獨斷，甚至已經可以說是獨裁。王世堅比林智堅有智慧，更值得大家保護，民進黨不應該用這樣的套路對付王世堅。

國民黨前台北市議員羅智強也表示，先前跟王世堅是台北市議會同事，雖然他們立場不同，但一直相當欽佩王世堅，他覺得在很多事情上，王世堅是民進黨的良心，因為他敢講真話，呼籲民進黨要珍惜，不要因為一個抄襲的林智堅全黨打壓王世堅。