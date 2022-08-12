台鋼集團旗下扣件線材廠春雨(2012)召開董事會通過上半年合併財務報表。上半年合併營收57.8億元，年增9.6%，稅後淨利3.7億元，年減10.5%，每股稅後盈餘(EPS)降至1.17元，並通過訂定9月8日為除權交易日，9月17日除權基準日，每股配發0.5元。

春雨上半年合併營收57.8億元，年增9.6%；營業利益5億元，年增5.9%；稅後淨利3.7億元，年減10.5%，歸屬母公司之稅後淨利3.09億元，年減13.5%，每股稅後盈餘1.17元。

春雨第二季毛利率19%，較第一季15%成長，第二季營業利益率10%，亦較第一季8%成長，單季毛利率、營益率再展佳績，每股稅後盈餘1.17元。

春雨表示，通膨壓力持續上升，加上俄烏戰爭影響，各國持續實施貨幣緊縮政策，終端需求萎縮，鋼市正處於淡季。綜觀公司第二季營運狀況，台灣地區穩定中求成長；以內銷為主的印尼地區，受國際情勢衝擊較小；大陸地區因疫情影響各地陸續封城，表現相對沒那麼亮眼，在疫情減緩陸續解封後，客戶回補庫存，銷售狀況已逐漸回穩。

春雨表示，碳中和議題持續發酵，減碳已成世界各大鋼廠趨勢，透過緊縮鋼鐵產能或購買碳權等方式，都將使鋼品價格有所支撐，且大陸基建計畫陸續展開，能推升全球鋼鐵長期需求。目前國際鋼價跌勢已趨緩，築底態勢浮現，評估鋼鐵後市仍可獲支撐，公司將把握先機，持續擴大台鋼集團內部資源整合之優勢以提升營運效率，優化流程作業，對未來營運展望抱持正向可期。