上曜(1316)上半年受到目前建案低樓層交屋毛利較低及子公司虧損拖累影響，營運表現差強人意，稅後每股盈餘(EPS)為0.28元，展望未來，上曜仍樂觀看待，目前手握台南7個個案，檔檔皆屢創銷售佳績，加上土地庫存仍有近萬坪，將有助創造公司未來7年營運成長無虞。

上曜第二季歸屬於母公司稅後淨利達0.66億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.3元，結束連續5季單季虧損的陰霾，今年上半年歸屬於母公司稅後淨利達0.6億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.28元，主要係目前梅菲爾低樓層交屋毛利較低及子公司虧損拖累影響，致上半年表現差強人意。

近年來台南市房價隨著重劃區建設增加而水漲船高，觀察近一年台南九大重劃區房價全數上揚，顯現重劃區置產已成為台南房市焦點，加上隨著台南都會區北外環道路第三期新建工程路段即將開放通車後，將成為串聯南科、永康工業區、台南市區，以及科技工業區等區域的關鍵路廊，讓台南市1小時生活圈順利成形，進一步帶動上曜布局在九份子重劃區水岸首排的「湖映白」單坪房價最高來到44.1萬元(實價登錄價)、創安南區最高，且截至7月底銷售率逾50％。

根據內政部近日公布今年上半年全國遷出人口統計，總計遷出人口約65.9萬人，其中，台南市及高雄市在兩都間移動的人數高過遷往雙北的人數，最主要是近幾年台南、高雄地方政府積極開發產業園區，吸引科技業大廠進駐園區，台積電成為南部最大亮點，創造廣大人口紅利的商機，助力房地產業者良好的發展空間。展望未來，上曜目前手握台南7個個案，加上土地庫存仍有近萬坪，將有助創造公司未來7年營運成長。