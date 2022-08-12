新光金控旗下元富證券7月起推出「元富股Morning」YouTube直播節目，其節目精神為「訊息少而精、股感日日增」。元富證券協助投資人以最有效率的方式，快速掌握財經資訊，透過影音方式深入淺出地解說，每天上午8點40分，不管是正在通勤還是享用早餐，都能以一杯咖啡的時間獲取精要的訊息，累積自己的股感。

元富證券總經理張清發表示，有鑑於現代訊息量龐大且生活忙碌，投資人面臨的訊息量越來越巨大，「元富股Morning」出發點在於，以一杯咖啡的時間讓投資不盲。元富善用自身資源自去年7月開始經營YouTube頻道從事金融教育推廣，以「Learn Before Invest（投資前先學習）」為理念，推出多種影音內容。

廣受投資人喜愛的「翻轉學堂」在轉為線上直播後持續受到大眾好評，考量投資人需求亦有「三分鐘學投資」和「元富談理財」的系列影片，除了從外部講師的講座中擷取重點，製作投資觀念的短影片，也有由元富證券同仁主講的理財教學。元富證券盼運用數位影音方式，多方發展各項內容，持續落實數位普惠金融的精神，成為大眾學習投資時的最佳夥伴。

元富投顧在業界向來以研究精實聞名，但主要服務對象為法人，一般投資人並不易獲取相關訊息。元富證券推出「元富股Morning」，請元富投顧提供內容及解說，節目一開始先在「總體經濟大事報」和「盤勢晨相識」中，為投資人解析近期需留意的國際大事以及各國公布的重要經濟指標，運用指標的走勢圖，教導投資人如何看待經濟局勢的變化，另也會為投資人快速解讀前一日的國際股市及台股，幫助投資人釐清當日進場時需要留意之處。

「新聞大導讀」及「法說大摘記」則將焦點放在元富投顧認為需特別留意的個股新聞及法說會，並進一步解析與其相關重要產業資訊，協助投資人了解企業的產業現況和營運展望。藉由這樣的內容編排，讓投資人從宏觀到微觀，見樹又見林，逐步累積自己的投資觀點。