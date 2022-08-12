桃園新選風連線12日召開記者會，表示為維護「皇城內的和諧」，這次新廣告看板充滿正能量，將與廠商協商爭取再度上架。另更公布團隊助理填詞創作的「美利堅、抄跑堅」RAP，嘲諷民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件，直呼若林退出選舉會主動下架所有廣告、影片，反之若執意參選到底會繼續推出大禮包。

桃園新選風連線成員，桃園市議員牛煦庭、桃園區市議員參選人羅岳峰、中壢區市議員參選人毛嘉慶及觀音區市議員參選人戴兆華召開記者會。牛煦庭說明，先前在市府對面大樓掛上「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」看板，豈料10小時就被拆除，這次推出充滿正面能量的新版本，「會寫論文，小智讚；會蓋球場，小智讚；會當市長，小智讚！」將和廣告商溝通力求再次上架。

牛煦庭表示，這首歌曲長度約2分多鐘的「美利堅、抄跑堅」RAP是由團隊助理填詞自創，歌詞內容寫道「政見control＋Ｃ、論文control＋Ｖ」、「輸了哭著回家照你菜EE」嘲諷論文抄襲事件，影片已上架至YouTube平台，目前正在如火如荼製作台語版，網路二創、三創也歡迎民眾自行發揮，目標是要製作出spotify歌單讓大家一起嘲諷小智。

毛嘉慶指出，民調顯示20至24歲的首投族有超過7成希望林智堅退選，顯見年輕人相信台大高於相信民進黨，民進黨立委陳明文、蔡易餘都在綠營群組提醒過，但蔡英文總統卻仍用輾壓民意的方式護短、指鹿為馬，硬要把「死忠的」一起拖下水。

戴兆華表示，他贊同林智堅說有無學位無關乎能不能選市長，但林智堅卻為了學位不斷說謊，用新的謊言掩蓋真相，如此作法已沒有參選市長的正當性。羅岳峰則點名桃園區市議員參選人黃瓊慧力挺林智堅沒抄襲，直呼「你是民意的代表不是黨內的代表！」盼她迷途知返。

牛煦庭說，林智堅參選到底對桃園充滿娛樂效果，但桃園新選風認為參選桃園市長的人應該要夠有格領導桃園，但林智堅是誠信破產的詐騙集團，痛批「誰都可以就你不行」、「媽寶政客滾出桃園」、「知所進退離開桃園」，更表示若林智堅願意退選，會主動把所有文宣、影片下架，讓桃園的選舉回歸乾淨，如果沒有退選則會持續祭出大禮包。