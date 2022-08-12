提供身心障礙者工作機會的勝利基金會，設立樸樹咖啡樹林店以「愛」與「分享」為核心理念，打造「癮遊咖啡 手沖幸福」咖啡濾掛包禮盒。 （陳慰慈攝）

新北市勞工局今（12）日舉行第九屆新北庇護禮發表記者會，勞工局委託勝利基金會設立的樸樹咖啡樹林店以「愛」與「分享」為核心理念，打造「癮遊咖啡 手沖幸福」咖啡濾掛包禮盒，希望把身心障礙者對於工作的熱「愛」，透過高品質咖啡的香氣與口味「分享」給大家，新北市長侯友宜表示，希望大家可以沖泡一杯咖啡，分享對庇護工場學員的愛，讓他們在社會能夠自立自強。

侯友宜說，新北有522名身障者在27家庇護工場工作，每人都非常認真努力，做出好產品分享給大家，這次找來藝人莎莎代言推銷最棒的庇護禮，相信更能吸引民眾關注，用這樣的力量凝聚大家，讓社會充滿愛與希望，同時也謝謝莎莎響應率先採購88組新北庇護禮盒，並致贈給長期在防疫前線的醫護人員，感謝他們一路以來的辛苦，讓本屆新北庇護禮的誕生更具意義。

勝利基金會董事曾國烈表示，樸樹咖啡庇護員工們秉持著「挑豆職人 聚精會神 堅持保留最高品質咖啡豆，烘豆職人我有自信 烘出最有風味的咖啡熟豆，包裝職人 每一包咖啡 都有專注的手做溫度，手沖職人不停反覆練習 只為成就一口美好」的理念，每一份新北庇護禮都是由庇護員工們用心參與製作過程，每一筆訂單都是對庇護員工最大的支持與鼓勵。

勞工局表示，即日起民眾可到yahoo、PChome、露天、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，或向樸樹咖啡樹林店訂購（02-2325-8576），有任何問題可撥打庇護小組專線（02-29603456分機6596）。