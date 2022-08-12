民進黨12日中午舉行臨時選對會，總統官邸外大批媒體守候。（姚志平攝）

傳林智堅將退選！ 擬由鄭運鵬頂替參選桃園市長

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、球場門等連環爭議，更被台大認證論文抄襲、遭撤銷碩士學位。總統蔡英文曾多次表態力挺，更發出「挺堅令」，引發各界批評聲浪。最新消息卻傳出，民進黨今日（12）中午針對桃園選情在總統官邸召開臨時選對會，林已確定退選，將由民進黨桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣。

據了解，今天中午這場臨時選對會由黨主席主席蔡英文擔任召集人，成員包括副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、桃園市市長鄭文燦、高雄市市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、民進黨秘書長林錫耀與前秘書長洪耀福。相關人士目前正在開會中。

事實上面對論文門爭議，林智堅先前始終自認清白，他昨日還接受鄭弘儀專訪，感嘆媒體對他鋪天蓋地的攻擊，對家人是很大的煎熬，尤其父母已7旬，「媽媽講沒幾句就哽咽，甚至會哭……二兒子也直覺要我不要選桃園市長了！」讓他心裡非常不捨，重申自己沒有抄襲，要為清白奮戰到底。

林智堅說，這段期間都在桃園，媽媽早上都會打電話來關心，幾乎講沒幾句話就哽咽，甚至於會哭，「她希望我不要這麼辛苦！」自己只能安慰他們說「不要看就好了」，媽媽也抱怨，現在不能去爬山，也不能去買菜，因為大家都認識她，有的會關心，有的可能會有不同意見，她會覺得心裡很焦慮。