台中縣市2010年底合併改制為直轄市，民政局自2012年辦理門牌汰舊換新，但目前仍有半數的門牌未完成，市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤等人12日民政業務質詢時，批評門牌更新進度龜速，要求民政局以最快速度辦理門牌汰舊換新。民政局長吳世瑋則回應，待明年里界重新調整後，將漸進式進行。

邱素貞說，台中市有112萬面門牌，全數汰換的經費高達1億多元，若以每年編列500萬元預算，需20年時間，才能完成全市門牌換新，台中市原先新式門牌不加註區名，2020年起，門牌格式變更，增列「行政區」及「里」別，造成全市門牌不統一的景象，雜亂無章。

邱素貞指出，民政局自2012年開始統一台中市門牌格式，並訂定台中市道路命名及門牌編釘自治條例及整編實施計畫，過了10多年，台中市迄今仍有半數門牌未完成汰舊換新，其中110年度台中市門牌汰舊換新比率仍有外埔區、北區、東勢區、西屯區、北屯區、清水區、沙鹿區、南屯區、太平區、梧棲區、烏日區等低於整體平均值60.62％，進度龜速。

市議員陳淑華也詢問民政局明年里界的調整會涉及多少里？建議民政局先將可能調整的區域剔除，加速進行其他區域的門牌更換，請明年提出相關計畫。市議員蕭隆澤也詢問分里進度？要求民政局加速進行門牌汰換。

民政局長吳世瑋表示，目前台中市有102萬戶，已換新的門牌面數有58萬6482面，每年編列500萬元經費，約更新換掉5萬面，因明年區里界可能有重大異動調整，因此，換新門牌的經費不敢一次到位，將採漸進方式逐步進行。