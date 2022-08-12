一名經營燒烤店的網友最近徵人，即便時薪已開到200元，比基本工資168元還高，但就是找不到人，讓他很懷疑人生。貼文引起5千多人討論，不少人點出關鍵說，做餐飲業太辛苦，其中燒烤店又比很多店家都還要辛苦，且下班以後身上都是味道，當然年輕人不肯做。

一名網友日前在臉書社團《爆怨公社》發文說，最近人才怎麼這麼難找？兼職人員的薪水都已經開到時薪200元了，但就是找不到人，以前的人都說，只要能給香蕉，就可以請到猴子，但重點是他現在給了香蕉，也找不到猴子啊！

該網友指出，除了兼職人員不好找之外，正職人員更難請，正職人員每天工作時數8小時，每個月休8天起，薪資32000元，難道真的是錢太少了嗎？但是同行業的許多店家開出來的薪資與月休時間都比他們還更少，甚至還有些店家招聘兼職工作人員，但時薪開的比政府規定的最低薪資還要少，卻依然有人去應徵。

該網友也補充說，他是經營一家燒烤店，外場的工作內容就是帶位、送餐和清潔；內場人員的工作內容則是出餐、備料與清潔，感覺和一般的餐飲業大同小異，雖然薪水不是特別高，但如果實力和態度都很好的話，未來當然也會再做調整，總不能領4萬的錢，但只有2萬8千元的能力吧？

貼文引起5千多位網友討論，「服務業很累欸，時薪200元請我，我也不想做，站一整天我真的無法」、「餐飲業真的太累了，不管薪水再高我都不想做」、「真的完全不會考慮餐飲業」、「起薪來說還可以了，但沒有科技業吸引人，年輕人現在都很聰明都想當輕鬆的猴子」「現在有太多人都只想做輕鬆、事少、有冷氣、不會累，最好還能坐著、然後一邊可以玩手機的工作」。