台東縣桃源國中宿舍。(桃源國中提供／蔡旻妤台東傳真)

今年全國普遍代理、代課老師難招聘，位於台東縣延平鄉的桃源國中今天第9次公告招聘理化老師仍乏人問津；位於成功鎮的三仙國小也找不到幼兒園老師，進入第3招，甚至市區的豐榮國小音樂老師也進入3招，共20餘所學校貼出招聘代理、代課老師公告。台東縣府教育處表示，會在開學前補齊。

台東縣桃源國中貼出招聘1名理化教師第9次公告，聘期自2022年8月27日起至2023年7月1日止。截至今天上午11時，報名時間已截止，仍無人報名。桃源國中教導主任李宗遠表示，「真的很缺人，有沒有認識的老師有意願來偏鄉服務？」，他說，在第3次招聘不予錄取後，之後連續幾招都只有人詢問，卻無實際投件者，第10招將於8月15日報名截止。

李宗遠說，學校有提供宿舍，是慈濟援建的新宿舍，在2017年落成，只要是本科系擁有教師證，起薪就有4萬5000元起，非本科系但有教師證也有4萬元，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

另外，成功鎮三仙國小附設幼兒園代理教師將於16日進入第4招，三仙國小校長黃國將表示，學校鄰近迎接第1道曙光的三仙台，鎮上生活機能佳，備有海景宿舍，月薪4萬5000元，期待有教育熱忱的老師投入偏鄉教育。

不僅是偏鄉，位於市區、交通便利的豐榮國小，同樣找不到音樂老師，即將進入第4招。校方表示，學校附近生活機能佳，歡迎對於教學有熱忱的老師應徵。

依據台東縣政府教育處網站公告，台東目前有20多所學校貼出招聘代理、代課老師公告；而教育部的「全國高級中等以下學校教師選聘網」出現同樣狀況，全台所有縣市都在招聘老師，資深老師指出，應與全台教師甄試名額大開缺有關。

台東縣政府教育處學務管理科長林鈺珊回應，學校往年多集中在暑假期間招聘代理代課老師，應該在開學前都會補齊，教育部也有注意到今年的狀況。