裴洛西訪台網頁攻擊事件頻傳，行政院針對資安設備都要禁用大陸產品，對此，高雄市長陳其邁上午受訪表示，會請資安專家做課程的安排訓練，來強化在地方資安人才的應變能力。

陳其邁今天上午訪視大寮公共托嬰中心及育兒資源中心時，對於行政院對資安設備都要禁用大陸產品表示，在公部門部分，市府也做過盤點，昨天市政會議也做一些討論，大概有幾個重點，第一個就是資安的人才培育，要有階段性和不同的級別來加強，市府也會請資安的專家做課程的安排訓練，來強化我們在地方資安人才的應變能力。

陳其邁說，過去他在行政院擔任資安長，在全台灣來講，地方的資安能力是比較不足，所以這個要有一些訓練，還有一些培訓，這個部分市政府要再加強。

陳其邁表示，第二個部分就是有一些資安，通常都是open source，一些開放的小程式小軟體，這個在很多的小單位裡面常常會看到這種狀況，所以市府在全面的盤點。

陳其邁指出，第三就是資安的設備可能涉及來自中國，那這常常會有一些在程式部分，會有一些植入木馬程式，或者是有一些是資料庫的處理是在大陸地區，所以此部分市府還是需要不斷的去做盤點，因為機關單位也非常的多，在民間的很多企業單位也有，這個部分市政府會進一步地做盤點。