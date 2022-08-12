好萊塢男星傑森摩莫亞(Jason Momoa)因被相中出演DC英雄電影《水行俠》，而在全球爆紅，精壯的身材搭配不修邊幅如野獸般的長髮，讓他成為性感男星代表之一，隨著走紅，他過去演出過的作品也都成為話題焦點，近日傑森摩莫亞受訪時直率坦言自己確實演過許多爛片，甚至特別點名了某部作品，消息曝光後，該作的導演竟也跳出來回應。

一看就是典型夏威夷男兒的傑森摩莫亞，最初是以模特兒身分被發掘，之後開始接演小螢幕作品，最知名的是在HBO大作《權力遊戲：冰與火之歌》中，飾演女主角的第一任老公「馬王」卓戈卡奧，在成為DC宇宙的「水行俠」後，傑森摩莫亞以野性魅力，拿下過「TC Candler」的全球最帥臉蛋冠軍，聲勢如日中天，去年在大作《沙丘》中，也有亮眼表現。

傑森摩莫亞雖是近年才爆紅，但算算他其實已出道超過20年，累積了不少影視作品，據外媒報導，他受訪時也坦言自己演過很多爛戲跟爛電影，但這是他無法控制的事情，傑森摩莫亞甚至直接點名電影《王者之劍3D》就是爛片之一，他回憶當年，透露其實拍攝該片時過程滿愉快的，可在電影聲產權被交接後，整個作品就變得一蹋糊塗，據悉，《王者之劍3D》原本是由華納兄弟製作，但之後生產權卻交給了怒族影業和千年影業。

傑森摩莫亞這番點名與直率發言，引發不小的討論，不久後《王者之劍3D》的導演馬可斯尼斯佩也得知此事，竟跳出來發聲回應，但卻是認同傑森摩莫亞的說法，他也認證該片是部爛片，表示那部片是他進這產業以來，最爛的工作經驗，他形容自己當時就像「被繩索綁住的狗」，是在各種算計、控制下拍完這部作品，感受很差，成果也讓他不滿意，唯獨慶幸「這部片沒有毀了傑森摩莫亞的事業」，而《王者之劍3D》罕見成為影史上被男主角、導演雙重認證的爛片。