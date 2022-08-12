「星二代」近幾年越來越受矚目，今年夏季聯賽就有歐尼爾(Shaquille O'Neal)兒子夏里夫(Shareef O'Neal)、皮朋(Scotty Pippen)之子皮朋二世(Scotty Pippen Jr.)出席，他們能否前進NBA成熱議話題。而現役巨星詹姆斯(LeBron James)兩位兒子也是媒體寵兒，近期他們在英國迎來首次同場競技，讓老爸激動到發文叫好！

Bryce and Bronny James share a court for the first time as teammates in a competitive setting 🔥 @KingJames



📹 @espnu pic.twitter.com/UtMCmCQY5Q — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) August 11, 2022

詹姆斯兩位兒子布朗尼(Bronny James)、布萊斯(Bryce James)都追隨老爸腳步踏上籃球場，在場上表現備受矚目，此外他們也常和詹姆斯一起出現在訓練影片中。近期他們迎來生涯首次同場競技，引來各大媒體關注，詹姆斯更是激動到在推特發文讚嘆說：「太瘋狂了！我真的激動到想哭！天啊！」

在英國這場比賽布朗尼與布萊斯同隊，賽前熱身就引起騷動，兩人還陸續展現灌籃技巧，開賽後布朗尼已在場，布萊斯則於第三節以替補身份出賽，兄弟倆同時亮相讓現場觀眾驚呼連連。而比賽中兩人都有進球，雖畫面不多，老爸仍把握這難能可貴時刻，在個人IG發出他們擊掌照片，引來不少球員回應。