冠軍(1806)轉型有成，第二季營業利益繳出歷史單季新高，惟受到提列昆山廠拆遷處分所得稅差額，故使得第二季每股稅後虧損(EPS)0.15元。冠軍表示，儘管今年台灣整體房市景氣有變數，但持續看好自住剛性需求。

冠軍第二季合併營收達8.34億元，年增1.15％，且受惠集團持續壯大台灣市場占有率，不論在產品線、銷售通路布局、生產基地等皆持續推動全方面轉型計畫有成，助力集團本業營運動能已連三季走升，今年第二季營業利益達1.05億元，繳出歷史單季新高記錄，並中和集團於大陸地區之業外虧損包袱，雖第二季受實際提列昆山廠拆遷處分所得稅差額達5740萬元，使得第二季稅後淨損6892.6萬元、每股稅後虧損(EPS)0.15元。

冠軍表示，集團致力推動營運轉型，除集中資源擴大台灣地區事業，並以合資公司營運架構穩健拓展中國市場並下降對集團虧損干擾，截至第二季台灣地區營收比重已超過95％，受惠冠軍針對台灣地區事業採取齊全且多元化產品策略、完善布局全台簽約通路門市、建築工程等銷售通路，同時深化設計師、泥作師傅經營等，朝擴大台灣整體建材市佔率目標邁大步，在集團重要營運策略效益逐步展現，帶動今年第二季台灣地區事業銷售仍保持成長。

冠軍進一步表示，隨著房市小宅趨勢、以及對於居家生活品質的重視，帶動大尺寸磁磚、大板薄磚、SPC木地板等新款產品銷售放量，第二季新產品銷售占台灣營收比重仍保持3％，此外，受惠台灣室內裝修仍保持良好需求，帶動旗下石板磚、拋光磚營收比重分別提升至45％、35％，由於整體銷售組合結構調整，加上集團營運轉型管理綜效，助力整體營運獲利能力，除2022年第二季整體毛利率達32.55％，並較去年同期明顯增加4.95個百分點，第二季營業利益率為12.65％，更係締造歷史單季新高。

展望第三季，冠軍認為，雖今年台灣整體房市景氣仍受通膨、升息等外部市場因素影響，但仍持續看好自住剛性需求，可站穩市場良好競爭利基，另一方面，冠軍針對旗下苗栗造橋廠持續提升自動化生產比例，優化生產效率與加大庫存管理等，以減緩天然氣價格、原物料成本波動之影響。