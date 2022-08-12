馬來西亞央行總裁Nor Shamsiah Mohd Yunus周五宣布，受惠於內需擴大與出口穩健，馬來西亞第二季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長8.9%，較第一季的年增5%加速增長，並遠超出經濟學家預估的年增6.7%。

惟經季調後，馬來西亞第二季GDP季增3.5%，較第一季的季增3.8%略為放緩。

該央行預估今年全年經濟成長率可望達到5.3%～6.3%目標區間的高標，並表示國內經濟將在今年下半年復甦，但受到全球經濟放緩影響，復甦力道料將溫和。該央行並表示，今年總體與核心通膨將走高。