兆豐銀行衝刺消金見效！今年信用卡繳綜所稅成績大開紅盤，不僅簽帳金額高達43億元，榮登公股銀行冠軍，與第二名差距更高達28億元，換算下來平均單卡繳稅金額超過4000元，幾近與民營大行如中信、玉山並駕齊驅，在今年的卡繳稅市場大戰中，交出漂亮成績單！

此外，在信用卡獲利艱難、行銷預算大減的態勢下，兆豐靠著行銷策略出奇制勝，除了在台海緊張之際，率先發聲力挺石斑魚養殖業者，看好疫後旅遊潮大爆發，更推出小資旅遊狂送一年份咖啡與大戶獨家日本奢華限量旅行，成功創下七月簽帳金額達歷史新高、以及海外簽帳更大增5成的佳績。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，今年接任後第一場仗就是綜所稅大戰，要在全台33家發卡行中力搏確實不易，所幸在消金事業群副總陳昭蓉領軍之下，各單位全力配合，無論是針對銀行大戶的個別促動、或是分行在第一線的辛苦力推，加上對外廣宣的強攻猛送，多方配合、水到渠成之下，才能吸引新舊戶青睞，創下今年的佳績。據了解今年綜所稅開徵前，兆豐就已有單筆繳稅高達4億元的大戶提前上門調高刷卡額度，對比去年單筆最高刷出1.8億元的紀錄，成長直接翻倍。

此外，身為公股行庫成員，兆豐銀行也將台灣Pay列為重點推廣項目，以今年綜所稅為例，兆豐首創以台灣Pay綁卡繳稅可享回饋「不限量」的創舉，也讓民眾不用搶破頭，晚繳早繳回饋名額通通有，也因此總繳納筆數較去年成長高達32％，成功吸引更多民眾使用這項政府推動的行動支付平台。

值得一提的是，除了綜所稅簽帳金額年成長9％外，兆豐銀行在上半年的三大稅費表現上也相當可圈可點，其中牌照稅部分年成長21％、房屋稅年成長達35％、燃料費年成長更是高達43％，加上下半年推出全台第一張「宇宙明星BT21信用卡」，挾帶消費2.1％回饋無上限及行動支付5％回饋的超強攻勢，勢必又能在信用卡市場中打響一波聲量，吸引不少精打細算的年輕族群辦卡。