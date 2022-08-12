國人看不下去 蔡英文壓制不了全民怒火！「 換堅」風暴一次看

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風暴延燒一個多月，日前台大認定其碩論抄襲並撤學位，但黨主席蔡英文竟力挺，引爆黨內外反彈。今終於確定林智堅退出選戰，改由立委鄭運鵬出戰。
回顧此案，林智堅面對抄襲質疑先輕忽只稱「舊聞」，甚至連其在台大的指導教授、現任國安局長陳明通也跳出來護航。只是相關事證不斷被爆出，林智堅的反擊顯得無力，更讓民進黨黨內出現不滿聲浪。而在選情方面，台灣民意基金會11日公布8日至9日進行的民調結果也指出，當民眾被問到「林智堅陷入碩士論文抄襲風波，如果台大確認他論文抄襲，您覺得他應不應該退選？」結果顯示，48％認為應退選，28.3％認為不應該，16.1％沒意見，7.6％不知道、拒答。加上外界狂轟蔡英文為了一人毀全黨，更不惜想毀台大名譽、不相信台大調查結果，到此地步已難收拾。
以下為中時新聞網整理「抄襲門」近1個多月來的事件簿：
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論文抄襲事件 台大國發所終於回應 完全不提林智堅「 三個字」
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余正煌陷論文門 「真拷貝、我有口難言」LINE對話曝 網：一語雙關
◎7/28
全黨救一人？傳蔡英文連2日在官邸會商 林智堅還原：要我提證據說明
◎7/30
林智堅論文風波 台大社科院第一任院長許介鱗呼籲：絕不能與當權派妥協
◎7/31
「我先修正林智堅論文 後交給余正煌參考」 陳明通發表最新聲明
◎8/9
林智堅記者會喊無辜：如果沒答應陳明通提供資料 今天不會坐在這
◎8/10
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