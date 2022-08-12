【全程影音】林智堅宣布退選桃園市長 認了「論文寫作瑕疵」道歉：我坦然離開 @中時新聞網 ​

國人看不下去 蔡英文壓制不了全民怒火！「 換堅」風暴一次看

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風暴延燒一個多月，日前台大認定其碩論抄襲並撤學位，但黨主席蔡英文竟力挺，引爆黨內外反彈。今終於確定林智堅退出選戰，改由立委鄭運鵬出戰。

回顧此案，林智堅面對抄襲質疑先輕忽只稱「舊聞」，甚至連其在台大的指導教授、現任國安局長陳明通也跳出來護航。只是相關事證不斷被爆出，林智堅的反擊顯得無力，更讓民進黨黨內出現不滿聲浪。而在選情方面，台灣民意基金會11日公布8日至9日進行的民調結果也指出，當民眾被問到「林智堅陷入碩士論文抄襲風波，如果台大確認他論文抄襲，您覺得他應不應該退選？」結果顯示，48％認為應退選，28.3％認為不應該，16.1％沒意見，7.6％不知道、拒答。加上外界狂轟蔡英文為了一人毀全黨，更不惜想毀台大名譽、不相信台大調查結果，到此地步已難收拾。

以下為中時新聞網整理「抄襲門」近1個多月來的事件簿：

◎7/5

林智堅遭爆碩士論文抄政府標案報告 王鴻薇：比學術抄襲嚴重

論文涉嫌抄襲風波再起！林智堅冷回2字是舊聞

抄襲案逆轉？指導教授陳明通扯余正煌參考林智堅的資料寫論文

◎7/6

林智堅論文抄襲案 台大：已接獲檢舉 將進入處理程序

林智堅論文涉抄襲 王鴻薇具名向教育部、中華大學檢舉

◎7/7

中華大學收到王鴻薇檢舉信 2個月內完成調查

林智堅涉論文抄襲 蔡英文首發聲了

◎7/8

論文抄襲事件 台大國發所終於回應 完全不提林智堅「 三個字」

◎7/9

林智堅論文又被徐巧芯抓到 連錯誤都和別人相同

◎7/13

林智堅論文案 台大：處理過程不受外力影響

林智堅論文門 中華大學：校務獨立董事會無權干涉

◎7/20

林智堅論文門台大有動作了 審定委員會成立 2個月給答案

◎7/21

林智堅論文門 中華大學：審議委員會於上周組成

科管局公文曝光 狠打臉林智堅論文：未獲授權使用研究報告

◎7/23

陳明通發長文力挺林智堅 願向論文審查委員會說明

◎7/24

影／林智堅：我善意提供資料給余先生 論文絕無抄襲

台大社科院長內部信曝光 直指林智堅論文門是醜聞

◎7/25

民進黨出手！控蘇宏達不適格 ：將依法要求迴避審查林智堅論文

林智堅寫論文竟忘記自己拿過碩士？徐巧芯再抓包瞎抄鐵證

◎7/26

綠營要換堅？高嘉瑜憂林智堅成失速列車 恐釀「1屍5命」

林智堅論文審議委員會召集人 中華大學工管系主任突請辭

林智堅選辦：已向台大遞狀 申請蘇宏達迴避審定論文案

◎7/27

重擊林智堅、陳明通 余正煌發3點聲明：再說我抄襲就告

余正煌陷論文門 「真拷貝、我有口難言」LINE對話曝 網：一語雙關

林智堅要求蘇宏達退出論文委員會 台大回應：全體一致駁回

◎7/28

林智堅陣營揭余正煌論文「3部分奇怪」 曝自稱準碩士原因

余正煌爆真相了 律師代說 ：從沒看過林智堅論文、也懶得去看

全黨救一人？傳蔡英文連2日在官邸會商 林智堅還原：要我提證據說明

◎7/30

林智堅論文風波 台大社科院第一任院長許介鱗呼籲：絕不能與當權派妥協

◎7/31

「我先修正林智堅論文 後交給余正煌參考」 陳明通發表最新聲明

陳明通稱「先修正」林智堅論文 余正煌委任律師駁斥

◎8/9

林智堅論文嚴重抄襲 台大核定撤銷碩士學位

陳明通慘了！台大：將組審定會查是否違反學術倫理

台大認定林智堅抄襲 中華大學：下周結果出爐將說明

林智堅記者會喊無辜：如果沒答應陳明通提供資料 今天不會坐在這

◎8/10

蔡英文不甩台大 下令黨公職挺林智堅：支持他捍衛清白

蔡英文下令「挺堅」出事了！臉書慘被網灌爆：一人拖全黨下水

◎8/11

桃園6成2市民認為林智堅應退選

逆小英、不挺林智堅？ 民進黨「類切割」8大咖與金句一次看

◎8/12

退選後下一步？林智堅：進到下一個戰場捍衛清白

林智堅親自宣布退選 認了「寫作瑕疵」

蔡英文「非常不捨」林智堅：還是相信他