高中生搭捷運露槍耍帥 乘客嚇壞報警下場慘了

18歲李姓高中生，日前搭乘捷運文湖線時，竟在車廂內拿出1個彈匣反覆把玩，嚇壞許多周遭乘客，捷運警方獲報後，第一時間逮捕少年，並在他的背包內起獲1把克拉克仿製的空氣槍，李表示這是在生存遊戲店買來的，因為覺得很炫，忍不住在搭車時拿出來玩，對驚擾他人感到抱歉。

捷運警方指出，7月8日接獲乘客報案，指有人在車廂內玩彈匣，出站後仍在月台內調整彈匣帶，而且在搭電扶梯時還沿路把玩，警方獲報後調閱監視器，循線逮捕李姓少年。

今年剛畢業的李看到警察嚇了一跳，隨後交出自己放進背包的仿克拉克空氣槍和彈匣，表示這是在生存遊戲店買的，他覺得很酷炫，才會沿路拿出來觀賞，不知道會嚇到別人。

捷警偵訊後，依違反社會秩序維護法第65條「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞」函移內湖分局續辦。

除此之外，今年4月另有1名23歲吳姓廚師，攜帶專用的日本料理主廚刀，搭捷運時不慎露出，也引發乘客驚恐報警，警方後在車站內找到吳，經解釋後也依社維法送辦，經地院簡易庭裁罰1000元。

捷運警方呼籲，民眾搭乘大眾運輸，如因特殊需求，攜帶各種刀具、剪刀、尖銳物品或各式玩具槍等，應事先告知站務人員徵得同意，並將其妥適包裝，以避免不必要的驚擾，民眾遇到有乘客攜帶疑似危險物品，也可就近告知站務人員，或撥打110報案電話，切勿與對方產生衝突，以免危及自身安全。