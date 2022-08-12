傳林智堅將退選！ 擬由鄭運鵬頂替參選桃園市長

民進黨桃園市長參選人林智堅近期深受球場門、論文門風波不斷，形象重創，今傳出深思後決定退選，可能由立委鄭運鵬接棒。桃園市議長邱奕勝批評「鄭運鵬一路力挺林智堅，不用負責嗎？」。

邱奕勝指出，鄭運鵬從頭到尾替林智堅背書到底，一路幫著林智堅講話，既然林智堅有問題所以退選，那一路替有問題的人選背書也不是個好人選。

談及鄭運鵬是桃園立委，並非空降人選，是否會影響國民黨桃園市長參選人張善政的選情。邱奕勝表示，這要等鄭運鵬確定參選、實際上線才能有所評論。