韓國政府今天正式敲定光復節特赦名單，三星電子副會長李在鎔、樂天集團會長辛東彬等1693人獲赦，前韓國總統李明博等政界人士則不在列。

韓國政府上午召開國務會議，最終確定8月15日韓國光復節特赦名單，共有1693名歸類為民生型刑事罪犯、重要財經人士、特別照顧對象的受刑人，將從15日起獲特赦、減刑或恢復公權。

這是韓國總統尹錫悅5月上任後首次特赦，他在會前受訪時就說明，這次特赦重點在於恢復民生經濟，暗示可能赦免企業家及民生相關人士。

列為復權對象的包括今年7月底刑滿的李在鎔，李在鎔先前因行賄等罪嫌遭判2年半徒刑，因屬特定經濟犯罪加重處罰對象，刑滿後5年內仍受就業限制，無法擔任公司內部理事及正式參與公司營運。

辛東彬則同時列入特赦及復權名單，他在2019年因貪汙等瀆職遭判2年半徒刑、緩刑4年。同樣獲赦的韓國財經界人士還包括鋼鐵大廠東國製鋼會長張世宙、從事能源貿易的STX集團前會長姜德壽。

錦湖石化會長朴贊求、富榮集團會長李重根等輿論認為較有望獲赦的財經人士則未能列入這次名單。

特赦呼聲不斷的李明博與前慶尚南道知事金慶洙最終也未能在這次光復節獲赦。現年81歲的李明博在2020年因涉嫌貪汙、收賄等罪嫌，遭判17年有期徒刑及130億韓元（近新台幣3億元）罰金，今年6月底以健康狀況為由，獲准暫緩服刑3個月。

韓聯社報導，法務部長韓東勳在宣布特赦名單的記者會中表示，這次特赦考慮國家當前面臨的迫切危機，給予重要財經人士共同促進經濟發展的機會，希望這次特赦能發揮最大效果。

李在鎔中午在法院前受訪，就這次獲得復權表示感謝，承諾「會為了國家經濟認真努力」。不過，李在鎔仍有官司在身，對於之後將如何因應、是否有想對國民或公司員工說的話等媒體提問，李在鎔皆未回應。