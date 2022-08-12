工紙大廠榮成（1909）創造水循環旅程，利用造紙核心技術結合循環經濟模式，持續提升水資源使用效率，12日獲頒第二屆 TSAA「台灣永續行動獎」金獎最高榮譽。

榮成採用白水循環回收、廢水處理厭氧沼氣再利用、以及獨家的專利生物污泥回收等三大水資源再利用技術，2021年成功節水5,281萬公噸，減碳10,225公噸CO2e，減少原物料使用量2,333公噸，污泥減量3,111公噸（生物污泥零排放），節電量1,800仟度，廠區回收水占總取水量為92.98％。

其中，白水循環回收技術將水於散漿及抄紙製程回用26次，經濟效益達7.3億元。另外榮成規劃中水回收建置工程將於2025年完工，預估每年可生產180萬噸再生水，依不同生產用水水質需求回用到各生產線，減少水資源取用與廢水排放。

榮成主管表示，公司應用造紙本業的循環科技，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的目標6「清潔飲水和衛生設施」、以及目標12「責任永續消費及生產」，以循環經濟模式將自然資源做最有效的循環再利用，持續追求與地球共存的永續發展模式，很高興獲得評審團肯定。