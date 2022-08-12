分科測驗今日放榜，台北市私立延平高中在各領域頂大熱門校系錄取人數再創高峰，衝出亮眼成績。校方表示，醫牙系再添8人、台大再添24人，應屆頂大人數有167人上榜，幾乎每2位延平學子，就有一位能進頂尖大學，

校方表示，延平中學今年共25位學生錄取各大學醫牙學系，台大總人數為78人，含醫學系2人、電機系10人、資工系4人、財金系5人、法律系3人；頂大人數應屆則有167人上榜，幾乎每2位延平學子，就有一位能進頂尖大學，各項升學表現均為北市高中翹楚。

錄取台大醫學系的林煜翔平時在校表現十分優秀，在學測時的國、英、自然成績均為滿級分，個人申請也通過高雄大學醫學系第一階段徵選，最後毅然放棄第二階段準備，全力投入分科測驗。

錄取台大醫學系的陳芷謙因自覺學測成績不理想，繁星申請醫學系的二階段面試也未如己意發揮，所以果斷決定專心準備分科考試，跟著學校規畫，按部就班準備，終於皇天不負苦心人逐夢踏實。

延平中學校長張漢鏞表示，學校為高三學子規畫分科測驗的讀書計畫，學測一考完後就全面啟動，除分科測驗重點考科內容完整複習，也特別加強108課綱新增內容、考古題重點分析，讓高三學子們更有信心迎接最後的挑戰。

張漢鏞表示，分科測驗前疫情逐日嚴峻的變動頻仍，不免讓考生們心生挫折，學校的用心，學校堅持給學生優質、穩定且安全的讀書環境，讓師長們的即時鼓勵、關懷與課業解惑，陪伴延平學子奮戰到考前最後一天。