原住民小喬(化名)罹癌末期，又單親撫養3名小孩，其中最小的1位由社會局委託安置，社工貼心的在小孩滿周歲時，安排一場抓周活動讓小喬稍解思子之情；日前消息曝光後，圓融行善團在通訊軟體的群組發起1人1千關懷，結果籌募12萬元的目標不僅在短短不到1小時即達標，最後更達到17.1萬元，行善團於今(12)日將善款透過社會局蘆洲社福中心轉交給小喬。

許誥表示，圓融目前有284人，都是由好友相互介紹、認同及時行善救人的理念，成員各行各業都有，也有家庭主婦、市井小民甚至里長、議員，對於每一個救助的個案，都會實地訪查，以求嚴謹，再公布於群組，但會隱去部分個資，保護當事人，同時每人捐助以1千為限，如此不會增加大家的負擔，又能細水長流，永續行善。

他指出，當時預計募集的12萬元在短短一小時就達標，雖然緊急宣布截止，但群友仍不斷1＋1湧入，最後共有171人響應，募集17.1萬元的善款。

由於小喬正接受榮總醫院化療，身體相當的虛弱，11日晚間又因身體不適，緊急送院，圓融的善款暫交由社工保管，小喬也透過通訊軟體表達感恩。

社會局副局長許秀能表示，圓融長期行善救人，而且會透過社會局或里長等媒合協助，因有政府公部門的介入，受助個案也較為放心。圓融不僅幫助個案，給予突遭變故或生活經濟極度困難者及時挹注，也曾集資協助新北市位於林口社宅的「類家庭」，添購家具和隱形窗戶，可說是一群熱心公益的菩薩。

蘆洲社福中心主任陳家崋表示，小喬的醫藥費雖有健保支付，但仍有3個孩子需要撫養，中心社工仍會持續追蹤關懷，以隨時提供必要的協助。